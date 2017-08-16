 

Новосибирское озеро усохло и оказалось полностью на территории Казахстана — ФСБ

 16 августа, 15:47
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Новосибирское озеро усохло и оказалось полностью на территории Казахстана &mdash; ФСБ
Фото с сайта globallookpress.com

Озеро Сладкое, частично располагавшееся на территории Новосибирской области, не передавали Казахстану, на территории России оно высохло, узнал корреспондент Сиб.фм 16 августа из сообщения РИА «Новости».

Ранее из сообщения на сайте Купинского района стало известно, что Россия передала Казахстану озеро под Новосибирском.

Однако первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров опроверг информацию о якобы передаче водоёма соседнему государству. Это подтвердили и в посольстве Казахстана, отметив, что водоём разделён в соотношении 70:30 в пользу Казахстана.

Позже управление ФСБ России дало разъяснения по поводу ситуации, сложившейся вокруг озера Сладкое. Оказалось, оно усохло настолько, что на территории России воды не осталось.

«Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту, — рассказал РИА „Новости“ представитель пресс-службы пограничного управления. — Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу. Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее».

Представитель пресс-службы пограничного управления отметил, что именно это пыталась сообщить администрация Купинского района на официальном сайте.

Напомним, в феврале сибирские учёные сообщили, что кедровые и пихтовые леса Сибири стали продвигаться в горы и на север.

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