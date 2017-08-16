Омский священник лишился возможности посещать церковь из-за желания стать депутатом

Омского священника Владимира Ковалёва отстранили от службы в церкви из-за его участия в выборах депутатов горсовета от партии «Справедливая Россия», узнал корреспондент Сиб.фм 16 августа из сообщения «Коммерсанта».

По сообщению издания, омского священника Владимира Ковалёва (отца Владимира) сторож не пустил на территорию храма по распоряжению настоятеля храма отца Олега. Не получилось у священника зайти и в свою келью, чтобы забрать личные вещи.

«Несмотря на то, что я нахожусь на пенсии, я периодически приходил в храм, чтобы провести службу. Например, если батюшка заболеет и его нужно подменить. Баллотироваться в горсовет меня попросили прихожане. Если тебя народ приглашает, надо идти. Мне самому не нравится, что в Омске происходит: травят экологию, денег в бюджете ни на что нет. Когда в церкви узнали, что я собираюсь баллотироваться, попросили меня написать объяснительную. Потом всё как-то затихло. И вот меня зарегистрировали кандидатом, и в церковь пускать перестали», — рассказал Владимир Ковалёв.

Так же, как и Владимир Ковалёв, в выборах по округу № 11 участвуют правозащитник общественной организации «Оплот» Ринат Карымов, депутат действующего созыва горсовета от КПРФ Николай Коломеец, начальник отдела ООО «Омские кабельные сети» Глеб Летягин.

Секретарь епархиального совета Омской епархии протоиерей Димитрий Олихов подтвердил, что священнослужителям запрещено баллотироваться на выборы решением Архиерейского собора русской православной церкви и решением Священного Синода.

«Священник должен совершать богослужение, общаться с людьми, наставлять их в вопросах нравственности. Как будет он совмещать своё непосредственное служение, если будет уделять много времени работе в органах власти?» — рассказал Димитрий Олихов.

По словам юриста партии «Справедливая Россия» Даниила Когана, с точки зрения российского законодательства отцу Владимиру можно участвовать в выборах в качестве кандидата. Управляющий партнёр юридической фирмы «Бизнес и право» Евгений Сизов согласен с партийным юристом.

"Внутри российской православной церкви (РПЦ) для своих членов установлены определённые правила, ограничения. Кто их не соблюдает, может быть исключён из состава РПЦ. Но это взаимоотношения внутри организации, а избирательное право регулируется законами РФ, внутренние документы церкви в законодательство РФ не входят. Поэтому Владимир Ковалёв имеет все основания реализовывать свои избирательные права",— резюмировал Евгений Сизов.

Напомним, что в декабре 2016 года епархиальный церковный суд Красноярской епархии запретил двум местным священникам в течение 10 лет проводить службы и носить одежду священнослужителей.