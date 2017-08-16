Озеро Сладкое в Новосибирской области не передавали Казахстану

Государственная граница, проходящая по новосибирскому озеру Сладкое, осталась на прежнем месте, узнал 16 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте посольства Республики Казахстан на территории Российской Федерации.

Информация о том, что Россия подарила Казахстану озеро под Новосибирском, появилась на сайте администрации Купинского района в понедельник, 14 августа.

Однако днём позже официальные источники опровергли перемещение границы государства.

«По поводу участка границы на озере Сладкое комиссия пояснила, что на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоём в соотношении 70:30 в пользу Казахстана», — передаёт пресс-служба посольства.

Факт якобы передачи части озера соседней республике прокомментировал «Коммерсанту» первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

«Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?» — сказал Панфёров.

На сайте администрации Купинского района сообщение о передаче озера Казахстану на момент данной публикации удалено.

Напомним, в июне стало известно, что жительница Красноярского края захватила озеро.