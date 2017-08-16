 

Озеро Сладкое в Новосибирской области не передавали Казахстану

 16 августа, 12:01
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Озеро Сладкое в Новосибирской области не передавали Казахстану
Фото с сайта globallookpress.com

Государственная граница, проходящая по новосибирскому озеру Сладкое, осталась на прежнем месте, узнал 16 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте посольства Республики Казахстан на территории Российской Федерации.

Информация о том, что Россия подарила Казахстану озеро под Новосибирском, появилась на сайте администрации Купинского района в понедельник, 14 августа.

Однако днём позже официальные источники опровергли перемещение границы государства.

«По поводу участка границы на озере Сладкое комиссия пояснила, что на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоём в соотношении 70:30 в пользу Казахстана», — передаёт пресс-служба посольства.

Факт якобы передачи части озера соседней республике прокомментировал «Коммерсанту» первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

«Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?» — сказал Панфёров.

На сайте администрации Купинского района сообщение о передаче озера Казахстану на момент данной публикации удалено.

Напомним, в июне стало известно, что жительница Красноярского края захватила озеро.

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