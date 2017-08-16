 

Петербургская киностудия снимет в Иркутске фильм о судьбе драматурга Вампилова

 16 августа, 16:06
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Петербургская киностудия снимет в Иркутске фильм о судьбе драматурга Вампилова
Фото с сайта godliteratury.ru

Фильм «Облепиховое лето» о судьбе Александра Вампилова будет сниматься на родине драматурга к 80-летию со дня рождения — главную роль исполнит актёр Андрей Мерзликин, узнал 16 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на официальном портале Иркутской области.

Съёмочная группа приедет в Иркутск, чтобы снять одну из ключевых сцен юбилейного фильма про Александра Вампилова.

В 2017 году исполняется 80 лет с рождения Александра Вампилова. Советский драматург и прозаик Александр Вампилов родился в Иркутской области. За свою жизнь он написал около 70 литературных произведений, самые известные из них — пьесы: «Прощание в июне» (1966), «Старший сын» (1968), «Утиная охота» (1970), «Прошлым летом в Чулимске» (1972). Драматург трагически погиб на Байкале, утонув у истока Ангары.

Съёмки фильма «Облепиховое лето» стартовали в марте 2017 года, работать над фильмом будет петербургская киностудия «Лендок». Роль Александра Вампилова в картине сыграет известный актёр Андрей Мерзликин. Сценарист ленты — Ольга Погодина-Кузмина.

Кроме того, 17 сентября на родине драматурга в Иркутске начнётся XI Международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова. Семь из 18 постановок будут по произведениям Александра Вампилова.

Напомним, в июле стало известно, что «прапорщик Шматко» Алексей Маклаков приедет на съёмки детского фильма в Новосибирск.

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