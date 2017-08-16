 

Пьяный житель Иркутска покормил медведей сгущёнкой и рукой

 16 августа, 18:21
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Пьяный житель Иркутска покормил медведей сгущёнкой и рукой
Фото с сайта globallookpress.com

В Иркутске пьяный посетитель кафе решил угостить медведей сгущёнкой, хищники вцепились ему в руку, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Life Новости» 16 августа.

Инцидент произошёл в шелеховском кафе «Централь», при котором установлены клетки с медведями. Нетрезвый посетитель перелез через ограждение и протянул хищникам через прутья клетки сгущёнку. Медведи вцепились ему в руку.

Сотрудник кафе помог посетителю выбраться из цепких лап хищников. Прибывшая скорая помощь увезла его в больницу с серьёзными травмами.

Издание отмечает, что полиция после случившегося начала проверку в кафе. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

Напомним, в июне 2016 года новосибирские спасатели попросили не делать селфи с медведем после того как полиция сообщила о поиске этого животного, вышедшего из леса и напугавшего жителей.

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