 

Поклонники солиста Linkin Park предложили установить в Иркутске стену памяти певца

 16 августа, 17:41
подходящие темы
Поклонники солиста Linkin Park предложили установить в Иркутске стену памяти певца
Фото с сайта globallookpress.com

Фанаты солиста американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона обратились к мэрии Иркутска с предложением установить в городе стену памяти певца, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ИА «Иркутск онлайн» 16 августа.

Стену памяти Честеру Беннингтону поклонники хотят установить возле дома № 1б Университетского микрорайона Иркутска. Авторы проекта планируют нарисовать на стене граффити и благоустроить территорию рядом с ней.

Как сообщает издание, инициативная группа собрала подписи с собственников помещений здания, обратилась в местную управляющую компанию и получила одобрение у руководства паба, рядом с которым планируется установить стену памяти.

Проект стены памяти

Отмечается, что против этой идеи высказался только магазин, чья реклама размещалась на стене, которую присмотрели фанаты. Организатор проекта Ирина Булина со ссылкой на управляющую компанию дома сказала, что эта реклама была незаконной — через суд магазин обязали убрать рекламу.

Напомним, в июле поклонники Linkin Park выступили с предложением установить в Новосибирске и Барнауле памятники солисту рок-группы Честеру Беннингтону, который 20 июля ушёл из жизни.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11 августа, 14:57 • тест

Тест: вандалы vs памятники

Пройдите тест Сиб.фм и вспомните, что происходило с памятниками — что было украдено и как их раскрашивали.
 11 августа, 08:34 • интервью

Читать рэп и высоко прыгать

Антон Севидов из группы Tesla Boy — о том, почему нужно стремиться к разнообразию жанров и созданию коллабораций.
 2 августа, 09:43 • репортаж

Оседлать радугу

Лучшие фотографии с Пикника Сиб.фм: музыка, игры, фудкорт, радуга, котики, танцы, Найк Борзов, счастливые лица. Много классных картинок и немного слов.
самое популярное
 12 августа, 21:19 • новость

Пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском

Исчезнувшая полгода назад 44-летняя Наталья Правосудова найдена мёртвой в реке Колыванского района под Новосибирском.
 4 августа, 20:17 • новость

Синоптики сделали подробный прогноз погоды на август в Новосибирской области

Август в Новосибирской области ожидается прохладнее июля, возможны заморозки, но тёплых дней будет больше, чем холодных.
 11 августа, 07:03 • новость

Брюки из Новосибирска на «Авито» стали самыми дорогими в стране

Аналитики выяснили, что в Новосибирске на «Авито» продаются самые дорогие брюки, а самые дешёвые — фильмы и музыка.
 4 августа, 11:48 • новость

Синоптики пообещали на выходные дни резкую перемену погоды в Новосибирске

В Новосибирской области на выходных жаркая погода сменится ливнями и грозами.
 11 августа, 13:24 • новость

Экс-участница «Дома-2» из Кузбасса устроила скандал на «Фабрике звёзд»

Жительница Новокузнецка Лиза Полыгалова, покинувшая в апреле реалити-шоу «Дом-2», во время кастинга на новую «Фабрику звёзд» телеканала МУЗТВ поссорилась с другой участницей.
 4 августа, 11:31 • новость

Девушка попала в подводную ловушку на пляже в Новосибирске

Девушка на пляже в Новосибирске зашла в воду, и её нога застряла в куске ржавой металлической трубы — чтобы освободиться, ей понадобилась помощь спасателей.
присоединяйтесь!
    