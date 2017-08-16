Поклонники солиста Linkin Park предложили установить в Иркутске стену памяти певца

Фанаты солиста американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона обратились к мэрии Иркутска с предложением установить в городе стену памяти певца, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ИА «Иркутск онлайн» 16 августа.

Стену памяти Честеру Беннингтону поклонники хотят установить возле дома № 1б Университетского микрорайона Иркутска. Авторы проекта планируют нарисовать на стене граффити и благоустроить территорию рядом с ней.

Как сообщает издание, инициативная группа собрала подписи с собственников помещений здания, обратилась в местную управляющую компанию и получила одобрение у руководства паба, рядом с которым планируется установить стену памяти.

Проект стены памяти

Отмечается, что против этой идеи высказался только магазин, чья реклама размещалась на стене, которую присмотрели фанаты. Организатор проекта Ирина Булина со ссылкой на управляющую компанию дома сказала, что эта реклама была незаконной — через суд магазин обязали убрать рекламу.

Напомним, в июле поклонники Linkin Park выступили с предложением установить в Новосибирске и Барнауле памятники солисту рок-группы Честеру Беннингтону, который 20 июля ушёл из жизни.