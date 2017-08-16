Размер взятки инспекторам ГИБДД в Новокузнецке вырос за год в 10 раз

В Новокузнецке средняя сумма взятки, предлагаемой инспектору ГИБДД, за год выросла в 10 раз, узнал корреспондент Сиб.фм 16 августа из сообщения сайта администрации Новокузнецка.

С начала 2017 года зафиксировано 10 попыток дачи взятки инспекторам ГИБДД Новокузнецка. За весь 2016 год таких случаев было 20. Средняя сумма выросла с 500–1 000 рублей до 5 000.

Ответственность за дачу взятки должностному лицу предусмотрена статьей 291 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.

Основные нарушения, за которые водители пытаются дать взятку: вождение без прав, управление технически неисправным транспортным средством, выезд в нарушение требований ПДД на встречную полосу.

Напомним, что в мае сотрудник ГИБДД в Новосибирске надел на водителя наручники и потребовал взятку за нарушение.