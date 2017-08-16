 

Размер взятки инспекторам ГИБДД в Новокузнецке вырос за год в 10 раз

 16 августа, 17:03
подходящие темы
Размер взятки инспекторам ГИБДД в Новокузнецке вырос за год в 10 раз
Фото с сайта globallookpress.com

В Новокузнецке средняя сумма взятки, предлагаемой инспектору ГИБДД, за год выросла в 10 раз, узнал корреспондент Сиб.фм 16 августа из сообщения сайта администрации Новокузнецка.

С начала 2017 года зафиксировано 10 попыток дачи взятки инспекторам ГИБДД Новокузнецка. За весь 2016 год таких случаев было 20. Средняя сумма выросла с 500–1 000 рублей до 5 000.

Ответственность за дачу взятки должностному лицу предусмотрена статьей 291 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.

Основные нарушения, за которые водители пытаются дать взятку: вождение без прав, управление технически неисправным транспортным средством, выезд в нарушение требований ПДД на встречную полосу.

Напомним, что в мае сотрудник ГИБДД в Новосибирске надел на водителя наручники и потребовал взятку за нарушение.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21.07.2016, 09:41 • статья

Взятки гладки

Следователи уже год пытаются посадить в тюрьму начальника отдела противодействия коррупции МВД «Новосибирский» Виктора Шадрина, несмотря на то, что дело, похоже, не имеет никакой судебной перспективы. Корреспондент Сиб.фм разобрался в ситуации.
 4.03.2016, 13:00 • статья

Нужно учиться выживать

Эксперты предрекают рост цен, снижение качества товаров и услуг, падение зарплат и медленную стагнацию во всех сферах. Корреспондент Сиб.фм разобрался в экономических показателях и прогнозах специалистов, чтобы определить, в каком состоянии будет новосибирская экономика в 2016 году.
 29.02.2016, 10:00 • репортаж

Мы всегда тут стояли

27 февраля 2015 года в Москве был убит политик Борис Немцов. В Новосибирске власти не стали запрещать пикеты в честь Немцова, дав им затеряться на фоне других событий. Корреспондент Сиб.фм оценил, как в городе почтили память оппозиционного политика.
самое популярное
 12 августа, 21:19 • новость

Пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском

Исчезнувшая полгода назад 44-летняя Наталья Правосудова найдена мёртвой в реке Колыванского района под Новосибирском.
 4 августа, 20:17 • новость

Синоптики сделали подробный прогноз погоды на август в Новосибирской области

Август в Новосибирской области ожидается прохладнее июля, возможны заморозки, но тёплых дней будет больше, чем холодных.
 11 августа, 07:03 • новость

Брюки из Новосибирска на «Авито» стали самыми дорогими в стране

Аналитики выяснили, что в Новосибирске на «Авито» продаются самые дорогие брюки, а самые дешёвые — фильмы и музыка.
 4 августа, 11:48 • новость

Синоптики пообещали на выходные дни резкую перемену погоды в Новосибирске

В Новосибирской области на выходных жаркая погода сменится ливнями и грозами.
 11 августа, 13:24 • новость

Экс-участница «Дома-2» из Кузбасса устроила скандал на «Фабрике звёзд»

Жительница Новокузнецка Лиза Полыгалова, покинувшая в апреле реалити-шоу «Дом-2», во время кастинга на новую «Фабрику звёзд» телеканала МУЗТВ поссорилась с другой участницей.
 4 августа, 11:31 • новость

Девушка попала в подводную ловушку на пляже в Новосибирске

Девушка на пляже в Новосибирске зашла в воду, и её нога застряла в куске ржавой металлической трубы — чтобы освободиться, ей понадобилась помощь спасателей.
присоединяйтесь!
    