 

Столб упал на девятилетнего мальчика в Алтайском крае

 16 августа, 16:46
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Столб упал на девятилетнего мальчика в Алтайском крае
Фото с сайта globallookpress.com

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после того, как на девятилетнего мальчика в посёлке Казённая Заимка упал столб во время ремонта дороги, узнал корреспондент Сиб.фм 16 августа из сообщения пресс-службы ведомства.

По сообщению пресс-службы, в посёлке Казённая Заимка во время ремонта проезжей части 67-летний водитель грузового автомобиля после разгрузки асфальта не опустил кузов и продолжил движение.

«Кузов задел провод телефонной связи, из-за чего деревянный столб упал на находящегося рядом девятилетнего мальчика. Ребёнок получил травму головы и был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ»).

Следствию предстоит дать оценку действиям водителя автомобиля и должностным лицам, ответственным за безопасное проведение указанных работ.

Напомним, что в июне 2017 года 16-летний подросток в посёлке «Спутник» города Барнаула пытался спасти котёнка и лишился рук из-за удара током.

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