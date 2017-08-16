 

Суд назначил предпринимателю из Читы 17 млн рублей штрафа за дачу взятки полицейскому

 16 августа, 14:23
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Суд назначил предпринимателю из Читы 17 млн рублей штрафа за дачу взятки полицейскому
Фото с сайта globallookpress.com

Мировой судья судебного участка № 7 Ингодинского района Читы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении коммерческой фирмы, директора которой обвинили в даче взятки полицейскому, узнал корреспондент Сиб.фм 16 августа из сообщения пресс-центра прокуратуры Забайкальского края.

По версии следствия, учредитель и одновременно директор коммерческой фирмы нелегально занимался поставкой и реализацией алкогольной продукции за что и осуществил передачу денежных средств в размере 1,5 млн рублей сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю.

Следствием установлено, что 300 тысяч рублей от этой суммы были взяты из кассы фирмы. В свою очередь, сотрудник полиции оказывал коммерческой фирме покровительство.

За дачу взятки директору назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет условно со штрафом в размере 17 млн рублей.

На данный момент уголовное дело по обвинению сотрудника полиции в превышении должностных полномочий и получении взятки находится на рассмотрении в суде.

Напомним, что в январе следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело против начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону, заподозрив его в получении взятки.

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