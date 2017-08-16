 

Томские учёные предложили использовать электромагнитное излучение в борьбе с вредителями

 16 августа, 15:36
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Томские учёные предложили использовать электромагнитное излучение в борьбе с вредителями
Фото с сайта globallookpress.com

Учёные Томского государственного университета предложили использовать электромагнитное излучение в борьбе с короедами и грибными инфекциями, узнал корреспондент Сиб.фм 16 августа из сообщения пресс-службы университета.

Электромагнитное излучение оказалось эффективно как в отношении одного из наиболее опасных для тайги короедов — уссурийского полиграфа, так и грибного заболевания фузариоза, поражающего все виды злаковых.

«Мы использовали технологию, в основе которой лежит принцип: каждый живой объект имеет свою частоту излучения, — рассказывает аспирантка Биологического института ТГУ Екатерина Лихоманова, принимавшая участие в экспериментах. — Эту частоту можно записать с помощью специального прибора на цифровой носитель. Частоты переизлучаемых радиоволн точно совпадают с частотами резонансных структур биологических объектов, находящихся рядом с излучателем в момент записи. В результате вредители и патогены воспринимают эту информацию как сигнал, что природная ниша уже занята».

Во время научных опытов с пшеницей, заражённой фузариозом, гельминтоспориозом и альтернариозом, частота излучения этих грибных патогенов была записана на карту памяти, после чего её помещали в воду.

Обработка семян и посевов приводила к уменьшению инфицирования проростков и семян пшеницы данными видами грибов. Они опасны для человека своими микотоксинами, провоцирующими развитие онкологических заболеваний. Фитоэкспертиза проводилась сотрудниками томского Россельхозцентра.

«Ещё более наглядным был эффект в экспериментах с уссурийским полиграфом, — рассказала Екатерина Лихоманова. — Вид, занесенный с Дальнего Востока, отличается особой агрессивностью. Жуки размножаются в геометрической прогрессии, успевая несколько раз за сезон вывести потомство и несколько лет подряд атаковать одно и то же дерево, в результате чего нередко происходит полное его усыхание. В нашем случае наблюдалось резкое снижение численности короеда».

Полученные результаты были представлены исследователями на всемирной выставке «EXPO-2017» в Астане, участниками которой стали более 100 стран.

Напомним, что в августе 2017 года красноярские учёные создали «умные удобрения».

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