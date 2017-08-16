 

Жительница Кузбасса второй раз за год выпала из окна

 16 августа, 13:18
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Жительница Кузбасса второй раз за год выпала из окна
Фото с сайта plastikovye-ocna.ru

В Новокузнецке женщина второй раз за год выпала из окна квартиры на втором этаже, когда курила и отколупывала штукатурку от стены, узнал корреспондент Сиб.фм 16 августа из сообщения правоохранительного портала Кузбасса.

По сообщению портала, инцидент произошёл в доме № 41 по улице Мурманской в Новокузнецке. Жильцы дома вызвали скорую помощь, когда увидели лежащую на земле женщину. Прибывшие медики доставили 46-летнюю пострадавшую в отделение реанимации.

В 2016 году женщина попала в больницу по той же причине. Всё происходило по похожему сценарию. В этот раз нетрезвая женщина упала из окна своей квартиры на втором этаже, когда курила, лёжа на подоконнике и свесив ноги вниз. Она была увлечена курением и отковыриванием штукатурки с фасада дома, не удержалась и выпала.

Напомним, что в июле 2017 года ребёнок в Кемерове выпал из окна девятого этажа и остался жив.

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