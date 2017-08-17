Алтайские полицейские задержали парня за кражу белого гриба

Полицейские задержали молодого человека в селе Селиверстово Алтайского края, его подозревают в краже белого гриба, узнал корреспондент Сиб.фм 17 августа из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В ходе следствия было установлено, что грабитель проник в один из частных домов при помощи взлома замка и похитил 27 килограммов белого сушёного гриба вместе с телевизионной приставкой. Как выяснилось позже, грабитель был не один.

Полицейские нашли злоумышленника, им оказался 18-летний житель села. Свою вину подозреваемый отрицать не стал, так как по месту жительства подозреваемого была найдена и изъята похищенная приставка. Грибы вернуть хозяину не удалось — от них остались лишь пустые мешки, и молодой человек признался, что продал их неизвестным ему лицам.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.

Напомним, что в июле красноярские следователи направили в суд уголовное дело по факту кражи 20-летним парнем 600 роз.