Более четырёх тысяч человек переехали в Новосибирскую область из-за рубежа

Свыше четырёх тысяч соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья переехали в Новосибирскую область за 2017 год, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска 17 августа.

Большинство переехавших — соотечественники из Казахстана, Украины, Узбекистана и Киргизии. Всего насчитывается 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Как сообщили в мэрии, переехали они в рамках госпрограммы региона «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы».

Отмечается, что из общего числа переехавших 1 974 человека — участники программы и 2 331 человек — члены их семей. Самыми популярными среди переселенцев стали города Новосибирск и Бердск, а также Новосибирский, Искитимский и Коченёвский районы.

По информации специалистов минтруда региона, эти люди получают право на услуги в области содействия занятости населения в части помощи в профориентации и поиске подходящей работы, дальнейшего трудоустройства. Также минтруда берёт на себя проведение оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Минтруда заверяет, что участники программы могут рассчитывать на профессиональное образование, возможность переобучения и повышения квалификации по востребованным на рынке труда профессиям. Для этого в центрах занятости населения выдают направления за счёт средств областного бюджета. В 2017 году в службу сопровождения и содействия в трудоустройстве участников госпрограммым обратились 1 300 переселенцев.

В общей сложности за время реализации программы с 2013 года в Новосибирскую область переехали более 26 тысяч соотечественников. В их числе 1 300 тысяч студентов образовательных организаций, 6 341 ребёнок школьного и дошкольного возраста. Средний возраст переехавших составил примерно 34 года.

Напомним, в феврале мэр Бийска Лидия Громогласова предложила недовольным сугробами жителям переехать в тёплые края.