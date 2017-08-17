Экологи обнаружили только одного снежного барса на плато Укок в Горном Алтае

Экспедиция WWF подтвердила крайне низкую численность снежного барса и копытных животных на плато Укок в Горном Алтае — на высокогорном плато установлены фотоловушки для снежного барса, они зафиксировали всего одно животное, узнал корреспондент Сиб.фм 17 августа из сообщения пресс-службы Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Первый этап экспедиции фонда на плато Укок прошёл в Горном Алтае с 24 июля по 4 августа 2017 года. Участники экспедиции планировали выдать паспорта оставшимся снежным барсам.

«К сожалению, оказалось, что численность ирбиса на плато Укок в несколько раз ниже ожидаемой. Точно мы подтверждаем обитание как минимум одной особи снежного барса. Скорее всего, с российской стороны хребтов Южный Алтай и Табын-Богдо-Ола обитает две-три особи снежного барса — не больше. Наиболее благоприятными для проживания ирбиса оказались отроги горного массива Табын-Богдо-Ола и его стык с хребтами Сайлюгем и Южный Алтай, — сообщил старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения фонда Александр Карнаухов. — К сожалению, за всё время экспедиции мы видели очень мало копытных, что означает: пищи для ирбиса на Укоке недостаточно. Особенно низкая численность копытных на Южном Алтае вдоль границ с Казахстаном и Китаем».

Участниками экспедиции стали сотрудники Алтае-Саянского отделения WWF, Сайлюгемского нацпарка и природного парка «Зона покоя Укок». Автоматические камеры были установлены только в тех точках, где эксперты обнаружили следы присутствия редкого хищника: отпечатки лап ирбиса, экскременты, которые были собраны для генетического анализа, поскрёбы на земле и так далее.

Изначально на плато Укок планировалось установить 20 фото- и видеоловушек, но так как следов жизнедеятельности ирбиса было найдено очень мало, участники экспедиции установили 10 фотоловушек. Проверка установленных фотоловушек запланирована на сентябрь 2017 года.

«Актуальной проблемой на плато Укок остаётся забор из колючей проволоки длиной 50 километров вдоль российско-монгольской границы. Это — линия инженерно-технических сооружений, установку которой начали, а потом бросили пограничники со стороны Монголии, — говорит заместитель директора Сайлюгемского национального парка Денис Маликов. — Сейчас этот забор затрудняет перемещение диких животных, отмечаются случаи гибели копытных в колючей проволоке. Решить проблему, то есть демонтировать колючку, можно только при участии государственных ведомств и правительств двух стран. Сейчас прорабатывается возможность разбора этого заграждения и вывоза его за пределы Укока».

По итогам мониторинга ирбиса на Укоке для особей снежного барса будут разработаны подробные описания — своеобразные «паспорта» ирбиса. Данные будут внесены в онлайн-базу данных «Ирбис», которая содержит информацию обо всех известных на сегодня снежных барсах Алтая и Саян. Это позволит называть точную численность и условия обитания ирбиса на плато Укок.

Напомним, что в апреле 2017 года экологи заявили о том, что в Республике Алтай в долине реки Аргут восстановилась некогда полностью утраченная группировка снежного барса.