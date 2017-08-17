 

Иркутские зоозащитники спасли трёхмесячного детёныша косули с инсультом

 17 августа, 14:30
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Иркутские зоозащитники спасли трёхмесячного детёныша косули с инсультом
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники Иркутской зоогалереи спасли детёныша косули с инсультом — животное нашли зоозащитники на трассе в Иркутской области, оно было обездвижено и не подавало признаков жизни, рассказала корреспонденту Сиб.фм 17 августа координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.

Ветеринары предположили, что детёнышу косули около трёх месяцев. Повреждений на его теле обнаружено не было, однако он был парализован: голова не держалась, ноги были бесчувственны. По предположению сотрудников зоогалереи, косулёнка от матери отбили собаки, он, убегая от преследователей, выдохся, после чего с ним случился инсульт.

«Первые два дня он был в искусственной коме, потому что было очень тяжело ему. Прошло уже две недели. Сейчас он сам встаёт, кушает, гуляет по зоопарку, греется на солнышке. Его состояние стабилизировалось, и каждый день динамика всё лучше и лучше», — рассказала Людмила Ивушкина.

Выпустить косулёнка на волю невозможно. Он был слишком мал, когда разлучился с матерью и в естественной среде не выживет. Сотрудники зоогалереи дали животному кличку Олень.

«Он был ещё сосунок. В естественной природе он не поймёт, что делать. Он ещё год должен был ходить с матерью. Скорее всего, он либо останется у нас, либо пристроим куда-нибудь. У нас, к сожалению, места тоже не очень много», — сообщила Людмила Ивушкина.

Напомним, что в июле 2017 года осиротевшая косуля поселилась в иркутском зоопарке и подружилась с чайкой.

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