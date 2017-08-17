 

«Ласковый май» поздравит жителей Кемерова с Днём шахтёра

 17 августа, 07:37
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«Ласковый май» поздравит жителей Кемерова с Днём шахтёра
Иллюстрация с сайта irecommend.ru

В Кемерове в День шахтёра состоится большой концерт, жителей города поздравит с праздником группа «Ласковый май», узнал корреспондент Сиб.фм 17 августа из сообщения портала kuzzbas.ru.

26 августа 2017 года на площади Советов жителей Кемерова ждут на дискотеке 80-х. Зрители насладятся выступлениями кемеровской кавер-группы «7 пятниц», танцевального коллектива «Флайтроникс», а также поучаствуют в конкурсах и получат подарки от партнёров проекта.

Кульминацией праздника станет выступление специальных гостей из Москвы: популярной группы 80-х и 90-х годов «Ласковый май» и Андрея Разина. Празднование завершится салютом.

Напомним, что 25 июня на Дне города Новосибирска хедлайнером стали радио «Европа плюс» и популярная группа Burito.

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