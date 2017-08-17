Маршрутка с пассажирами перевернулась на бок в Новосибирске

Маршрутное такси № 19 перевернулось на бок на площади Калинина в Новосибирске, в салоне находились пассажиры, узнал корреспондент Сиб.фм 17 августа из сообщения группы «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы сообщили о том, что на площади Калинина в Новосибирске перевернулась маршрутная «Газель», в аварии никто серьёзно не пострадал.

«На место оперативно прибыли пожарные, так как на проезжую часть вытек бензин, а также приехали несколько бригад скорой помощи и инспекторы ГИБДД. По предварительной информации, никто серьёзно не пострадал. По словам нашего подписчика, водителя Газели подрезал владелец белой Toyota Chaser, который остался на месте ДТП», — говорится в сообщении.

По информации группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», ДТП два человека получили травмы различной степени тяжести.

Очевидцы аварии отмечают, что движение по кольцу на площади крайне затруднено.

Напомним, в декабре 2016 года стало известно, что омский водитель маршрутки бесплатно возит школьников за хорошую учёбу.