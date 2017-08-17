Мэр Новосибирска прокомментировал слова протоиерея Александра Новопашина в свой адрес

Мэр Анатолий Локоть заявил, что не видит смысла продолжать дискуссию с настоятелем новосибирского собора Александра Невского публично, передаёт корреспондент Сиб.фм 17 августа со встречи мэра с журналистами.

Анатолий Локоть заявил на встрече с журналистами, что не планирует продолжать публичную дискуссию с протоиереем Александром Новопашиным. Он считает, что важна стабильность во взаимоотношениях представителей различных конфессий. Также мэр Новосибирска сообщил, что не намерен менять своего мнения о Николае II, однако акты вандализма он не поддерживает.

«Я бы хотел обратить внимание на то, что у нас очень богатый опыт работы с Русской Православной Церковью, с епархией. Я не раз подчёркивал роль митрополита в ряде проектов, которые мы совместно проводим, особенно в социальной сфере, касается ли это реабилитации бывших наркоманов или патриотического воспитания. Сегодня епархия часто выступает с предложениями проведения спортивных мероприятий, и мы очень плодотворно сотрудничаем», — сказал Локоть.

Мэр отметил, что видит задачу в том чтобы способствовать созданию стабильности в Новосибирске. Ни в коем случае не доводить до столкновений групп с разными взглядами, верованиями или политическими убеждениями.

«Я не думаю, что позиция, которую озвучил отец Александр, — это официальная Русской Православной Церкви. Я бы хотел только посоветовать тем, кто работает с общественными движениями, по болевым точкам не высказываться размашисто. Надо чувствовать, что могут быть серьёзные последствия. Хотел бы ещё сказать, что мы никогда не поддерживали вандализм в любой форме. Мэрия никогда не вела войну с памятником. Действия, оскорбляющие группу людей, недопустимы в данном случае», — заключил мэр.

Александр Новопашин опубликовал на сайте собора сообщение, в котором заявил, что позиция мэра и усиление давления «красных» в городе подтолкнуло местного жителя к нападению на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею.

«В истории России есть ряд интересных имён руководителей страны, замечательных личностей, в том числе монархов. Однако Николая II я к ним не отношу», — привёл Александр Новопашин высказывание мэра Анатолия Локтя.

По мнению протоиерея, в Новосибирске, как ни в каком другом городе, попирается духовность. Также он перечислил события, произошедшие в Новосибирске, которые были подвергнуты критике со стороны РПЦ: первомайская Монстрация, концерт группы «Ленинград», постановка Тимофея Кулябина «Тангейзер», а также предложение Анны Терешковой провести в городе премьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда».

Напомним, что в августе 2017 житель Новосибирска топором повредил памятник цесаревичу Алексею. 11 августа 2017 года мэр Новосибирска не поддержал идею сталинистов убрать памятник царю.