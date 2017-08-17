Месть медведю обернулась для жителя Кузбасса уголовным делом

Кемеровская полиция расследует уголовное дело в отношении охотника, застрелившего медведя из незарегистрированного ружья; убить зверя его попросил знакомый, узнал корреспондент Сиб.фм 17 августа из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В отдел МВД России по Новокузнецкому району поступил сигнал о том, что в посёлке Усково местный житель застрелил медведя. По указанному адресу участковый выяснил, что зверь вышел к пасеке, расположенной на окраине населённого пункта, и разорил один из пчелиных ульев.

Владелец обратился к своему знакомому охотнику и попросил застрелить медведя. 46-летний житель Новокузнецка приехал на пасеку и, когда медведь в очередной раз вышел из леса, убил его.

«Сотрудник полиции попросил стрелка предъявить оружие, однако тот не смог этого сделать. Карабин, из которого он стрелял, мужчина спрятал неподалёку в кустах. Участковый уполномоченный обнаружил и изъял ствол и девять патронов к нему. Оказалось, что мужчина не имел документов на оружие и хранил его незаконно. Подозреваемый пояснил, что ещё около пяти лет назад, после смерти брата, который являлся законным владельцем, он оставил карабин себе и всё это время хранил его в гараже», — говорится в сообщении.

Полицейским дознавателем в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). В соответствии с санкциями данной статьи максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы.

Напомним, что в марте омский охотник застрелил председателя-охотоведа вместо глухаря.