Мужчина расстрелял трёх человек за прекращение пикника под Новосибирском

Новосибирские следователи завершили дело по обвинению мужчины в покушении на убийство трёх человек — просьбу уйти после завершения пикника фигурант воспринял как оскорбление и пошёл за ружьём, узнал корреспондент Сиб.фм 17 августа из сообщения пресс-службы регионального управления СКР.

По информации следствия, вечером 29 апреля 2017 года во дворе таунхауса, имеющего двух собственников, на Центральной аллее посёлка Озёрный Новосибирского района отдыхала компания из семи молодых мужчин, они жарили шашлык. Около 23:00 во двор к отдыхающим пришёл нетрезвый сосед, арендовавший вторую половину дома и присоединился ним.

Около полуночи мужчины решили завершить пикник, сообщили об этом пришедшему к ним соседу и попросили его уйти. Расценив просьбу покинуть домовладение как неуважение к себе, обвиняемый решил отомстить молодым людям. Он взял в своём доме незарегистрированное ружьё «Сайга», зарядил его четырьмя патронами и возвратился обратно.

Компания находилась на автодороге у дома, двое мужчин собирались ехать на такси к месту жительства.

«Подойдя к молодым людям на расстояние не более 10 метров, злоумышленник стал производить в них из ружья прицельные выстрелы. Из четырёх патронов цели достигли три, в результате 29-летнему, 30-летнему и 37-летнему мужчинам были причинены огнестрельные ранения. После производства выстрелов обвиняемый вернулся обратно к себе домой», — говорится в сообщении.

Пострадавших с ранениями различной степени тяжести скорая помощь доставила в ближайшее медицинское учреждение.

32-летний злоумышленник был задержан, позже суд заключил его под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «е», «и» части 2 статьи 105 УК РФ. («Покушения на убийство трёх лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений»). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Фигуранту было предъявлено обвинение, свою вину он не признал. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 9 августа стало известно, что трое мужчин предстанут перед судом за убийство беременной женщины в Новосибирске.