 

Новосибирские спасатели прибыли в Приморье для ликвидации последствий наводнения

 17 августа, 17:28
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Новосибирские спасатели прибыли в Приморье для ликвидации последствий наводнения
Фото предоставлено пресс-службой МЧС

Два поисково-спасательных отряда из Новосибирской области численностью 240 человек прибыли в Приморский край для ускорения аварийно-восстановительных работ, узнал корреспондент Сиб.фм 17 августа из сообщения пресс-службы регионального управления МЧС.

Наводнение в Приморском крае связано с прохождением тайфуна Noru, а также с прошедшими на прошлой неделе ливнями, которые вызвали масштабный паводок в крае.

Всего в зону стихии в крае попали 35 населённых пунктов, были подтоплены свыше 2,5 тысячи жилых частных и многоквартирных домов, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населённых пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введён режим чрезвычайной ситуации. Масштабные разрушения потребовали усиления группировки МЧС с регионе.

«230 человек из Сибирского спасательного центра и 10 человек Бердского поисково-спасательного отряда со всем необходимым оборудованием передислоцированы из Новосибирской области на Дальний Восток и готовы выполнить все поставленные задачи и оказать максимальную помощь населению. Всё это ускорит темпы аварийно-восстановительных работ в сильно пострадавших от тайфуна районах», — говорится в сообщении.

Силы МЧС России оснащены спецоборудованием и плавсредствами, а также обеспечены продовольствием на 30 суток. Основная задача спасателей МЧС России в зоне бедствия — помощь людям и обеспечение безопасности местного населения. Спасатели будут эвакуировать жителей из опасной зоны, доставлять продукты и лекарства, патрулировать затопленные населённые пункты, контролировать состояние дамб.

Напомним, что в мае 2014 года шесть человек стали жертвами наводнения на Алтае.

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