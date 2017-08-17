 

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

 17 августа, 11:05
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Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой
Фото со страниц подростков в соцсети «ВКонтакте»

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней он сам пришёл в отдел, рассказала корреспонденту Сиб.фм 17 августа сотрудник пресс-службы региональнального управления судебных приставов Виктория Ширёва.

23 февраля 2017 года вступил в законную силу приговор в отношении несовершеннолетнего убийцы (имя не указывается в соответствии с российским законодательством — прим. Сиб.фм) 16-летней Карины Залесовой. Суд признал его виновным по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью») и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Также суд обязал родителей осуждённого Игоря и Наталью Коньковых выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда размером 2 млн рублей и морального ущерба общей суммой 314 782 рубля. Изначально Залесовы заявляли гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 10 млн рублей, взыскании морального ущерба 56 130 рублей (расходы на похороны — прим. Сиб.фм) и понесённых убытков на оказание юридической помощи адвоката размером 100 тысяч рублей.

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова из-за того, что он не выплатил долг супругам Залесовым.

«7 августа мы объявили его в розыск. Примерно 10 или 11 августа он пришёл в отдел судебных приставов в Новосибирске, с него взяли объяснение, и в розыске он больше не числится», — рассказала Виктория Ширёва.

Напомним, в июне 2016 года новосибирские приставы сообщили о том, что будут вычитывать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки. В июле 2017 года родители убитой школьницы Карины Залесовой выяснили, что новосибирские приставы не накладывали арест на имущество родственников убийцы и даже не объявляли его в розыск, чтобы исполнить решение суда.

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