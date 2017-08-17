Новый руководитель новосибирского симфонического оркестра даст первый концерт

Официально контракт нового главного дирижёра Новосибирского академического симфонического оркестра Томаса Зандерлинга вступил в силу 15 августа; первые концерты в новом статусе он даст 17 и 18 сентября, они будут посвящены памяти создателя оркестра Арнольда Каца, узнал корреспондент Сиб.фм 17 августа из сообщения пресс-службы новосибирской филармонии.

Томас Зандерлинг — представитель музыкальной династии, дирижёр мирового уровня много работавший на Западе. По решению Дмитрия Шостаковича он осуществлял премьеры симфоний композитора в Германии. Сотрудничал с такими дирижёрами, как Герберт фон Караян и Леонард Бернстайн.

«Родившийся в Новосибирске в годы эвакуации Ленинградской филармонии, Томас Зандерлинг продолжил связь с нашим городом: не один десяток лет сотрудничал с Новосибирским академическим симфоническим оркестром (первое выступление с коллективом состоялось в 1977 году), последние десять лет работал в статусе главного приглашённого дирижёра коллектива», — говорится в сообщении.

Томас Зандерлинг стал новым главным дирижёром по решению художественного совета оркестра. Контракт заключён на три года.

С 2007 по 2017 год в статусе художественного руководителя и главного дирижёра с Новосибирским академическим симфоническим оркестром работал Гинтарас Ринкявичус, возглавивший коллектив после смерти Арнольда Каца — основателя и на протяжении более 50 лет бессменного руководителя коллектива.

Напомним, что в мае 2017 года музыкант ансамбля ранней музыки Insula Magica научил детей играть на гуслях, калюках и ударных.