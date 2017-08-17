Отец пятерых детей покончил с собой после штрафа и лишения прав в Бурятии

В Бурятии безработный отец пятерых детей покончил с собой; в июле 2017 года его остановили сотрудники ГИБДД, они лишили его прав и выписали штраф в 30 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 17 августа из сообщения издания Baikal Daily.

По сообщению издания, в июле 2017 года сотрудники ГИБДД задержали за рулём автомобиля пьяного 47-летнего водителя из села Сухая Кабанского района. За это его лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей. У отца пятерых детей не было постоянной работы. Троим из детей нет 18 лет.

42-летняя жена, которая работает сельским фельдшером, предложила мужу собирать в тайге ягоды и продавать их. Супруги договорились вместе поехать в лес. Вечером мужчина выпивал, а потом ушёл, как решила жена, к соседям. Но у соседей его, как оказалось позже, не было.

Женщина нашла его тело в сарае на следующий день, когда искала детей. Предсмертной записки он не оставил. Супруга предположила, что произошло это из-за долга.

«Вполне возможно, что его обременяло то, что он не сможет нормально выплатить эти 30 тысяч», — сообщил следователь Кабанского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Аюр Базаров.

По сообщению издания, мужчина пытался покончить с собой в 2003 году, тогда его спасла жена.

Напомним, что в апреле 2017 года отец шестерых детей из Омска нашёл жену с помощью шоу «Пусть говорят».