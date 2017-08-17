 

Подросток спас грудного ребёнка при пожаре в Кемеровской области

 17 августа, 13:47
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Подросток спас грудного ребёнка при пожаре в Кемеровской области
Фото с сайта globallookpress.com

Пожар произошёл в частном доме Рудничного района Кемерова, подошедший вовремя подросток сумел вытащить из огня младенца, узнал корреспондент Сиб.фм 17 августа из сообщения регионального управления СКР.

По версии следствия, утром 13-летний житель Кемерова пошёл в гости к родственникам, которые проживают в частном доме. Подходя к жилищу, он заметил, что из-под крыши идёт дым, и услышал плач ребёнка. В окно подросток разглядел, что на кровати лежит грудной ребёнок. Разбив стекло, он вытащил девятимесячного мальчика из горящего дома.

Примечательно, что на улице рядом с домом сидел родственник семьи, который, как выяснилось позже, должен был присматривать за детьми. Однако на возгорание в доме он не отреагировал, а затем просто покинул место пожара.

После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в доме тело трёхлетней девочки с признаками термического воздействия. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на четыре года.

По предварительной информации, родители оставили детей под присмотром родственника и ушли на заработки. В настоящее время устанавливается местонахождение мужчины. В рамках расследования уголовного дела будет назначена и проведена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания.

Ранее данная семья уже попадала в поле зрения сотрудников полиции: отец детей привлекался к административной ответственности. В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям родителей и родственника, присматривавшего за детьми.

Напомним, что в августе 2017 года семья из трёх человек погибла при пожаре в Иркутской области.

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