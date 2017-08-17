Полицейские в Новосибирске задержали похитителя игровых приставок

В Новосибирске полицейские задержали местного жителя, который подозревается в том, что за две недели украл четыре игровые приставки, узнал корреспондент Сиб.фм 17 августа из сообщения регионального управления МВД.

По сообщению ведомства, 2 августа около 15:00 в магазин, расположенный в Ленинском районе Новосибирска, зашёл молодой человек. Он схватил с витрины коробку, в которой была игровая приставка и, не заплатив, убежал. Ущерб от преступления составил более 25 тысяч рублей. Сотрудники магазина сообщили в полицию.

5 августа в отдел полиции в Ленинском районе города от сотрудников одного из магазинов поступило сообщение о краже игровой приставки. В течение недели произошло ещё два аналогичных преступления, когда злоумышленник забрал игровые приставки. Они произошли в Заельцовском районе города.

«Проанализировав обстоятельства совершённых преступлений, а также изучив изъятые с мест преступлений записи с камер видеонаблюдения, полицейские пришли к выводу, что данные преступления совершены одним человеком. На основе полученных сведений сотрудники полиции составили фоторобот подозреваемого, который вместе с ориентировкой был доведён до наружных нарядов полиции», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Ленинского района. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного.

Уголовные дела возбуждены по статье 161 УК РФ («Грабёж») и части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы на пять лет.

Напомним, что в августе полицейские задержали молодого человека в селе Селиверстово Алтайского края, его подозревают в краже белого гриба.