 

Спасатели на катере эвакуировали упавшего с крыши дома мужчину под Новосибирском

 17 августа, 08:38
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Спасатели на катере эвакуировали упавшего с крыши дома мужчину под Новосибирском
Фото из группы «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте»

Житель Новосибирской области получил травмы во время ремонта крыши дачного дома на острове Кудряш, спасатели помогли доставить мужчину до автомобиля скорой помощи, узнал корреспондент Сиб.фм 17 августа из сообщения группы «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте».

Несчастный случай произошёл 16 августа, помощь спасателей потребовалась бригаде скорой помощи. Медики не могли самостоятельно транспортировать пациента, поскольку тот находился на территории СНТ «Волна» на острове Кудряш под Новосибирском. Эвакуация заняла час — с 15:27 до 16:30.

«Перенесён до катера и затем перевезён на берег мужчина 1950 года рождения, передан врачам бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении группы.

В сообщении отмечается, что очевидцы рассказали: мужчина упал с крыши при ремонте дачного дома.

Напомним, что 19 мая спасатели эвакуировали 25 человек из новосибирского метро.

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