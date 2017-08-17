Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Фото с сайта globallookpress.com и с avito.ru

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито», узнал 17 августа корреспондент Сиб.фм на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Костюм Железного Патриота появился на новосибирском «Авито» за 125 тысяч рублей.

«Детализованный костюм железного патриота! Подсветка глаз, груди и ладоней. Пушка на плече в наличии», — такое объявление разместил на сайте «Авито» продавец по имени Марат.

Также автор объявления предлагает костюмы других героев: Железного Человека из одноимённого комикса и фильма и Оптимуса Прайма из серии культовых комиксов и фильмов про трансформеров.

Продавец зарегистрирован на «Авито» с 2015 года, помимо костюмов для фанатов трансформеров и супергероев он предлагает гироскутеры и разработку сайтов.

Напомним, в августе аналитики выяснили, что брюки из Новосибирска на «Авито» достигли ценового максимума по стране.