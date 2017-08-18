Красноярская полиция задержала предполагаемого убийцу таксиста

Полицейские задержали 36-летнего жителя Красноярска, которого подозревают в убийстве таксиста, найденного с огнестрельным ранением головы, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения регионального следственного комитета 18 августа.

Тело 33-летнего таксиста из Енисейска с огнестрельным ранением головы было обнаружено 28 июля на 1 километре автодороги «Малый обход города Красноярска».

Выйти на предполагаемого убийцу помогли его знакомые, которые были в курсе того, что он продаёт на запчасти автомобиль. Узнав из СМИ об обнаружении тела мужчины и сопоставив факты, свидетели сообщили о своих догадках в правоохранительные органы.

Автомобиль погибшего был найден в частном гараже в Ленинском районе Красноярска. Злоумышленник успел его частично разукомплектовать. На территории этого же района в траве оперативники нашли обрез охотничьего ружья, из которого предположительно было совершено убийство.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). 17 августа его задержали. Он дал признательные показания.

Напомним, в январе 2016 года были задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве новосибирского таксиста из-за 250 рублей и двух мобильных телефонов.