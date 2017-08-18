National Geographic откроет в Новосибирске выставку о российской природе

Выставка под названием «Дикая природа России» пройдёт в Новосибирске с 19 августа по 24 сентября, узнал корреспондент Сиб.фм 18 августа из сообщения пресс-службы Музея природы.

Журнал проводит конкурс с 2011 года. Выставка «Дикая природа Россия» представляет лучшие работы фотоконкурса, организованного журналом «National Geographic Россия». Экспозиция будет представлена в Музее природы, её открытие состоится 18 августа в 16:00.

Для участия в конкурсе было представлено более 55 тысяч фотографий, разделённых по номинациям, среди которых «Птицы», «Подводная съёмка», «Природа в чёрно-белых тонах», «Заповедная Россия», «Млекопитающие», «От заката до рассвета», «Мамы и детёныши», «Пейзажи».

Также участники делились своими снимками, демонстрирующими несгибаемую волю природы, в специальной номинации — «Энергия жизни». На выставке можно увидеть и работы новосибирского фотографа Оксаны Арискиной: «Зимний сон. Новосибирский Академгородок» (победитель в номинации «Растения») и «Первоцветы. Новосибирский Академгородок».

Главный приз получил фотограф из Мурманска Сергей Королёв за снимок «Туломские причуды». Коллекция лучших конкурсных работ отправится в путешествие по другим регионам.

Напомним, что 23 февраля 2016 года неизвестные в штатском потребовали не проводить в Новосибирске фотовыставку об оппозиционере Борисе Немцове.