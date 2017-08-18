Общественники попросят президента Путина проверить мусорную концессию

Новосибирские общественники выйдут на пикеты к зданию Росавиации и фонтану в центре города, а после передадут документы для проверки мусорной концессии в общественную приёмную президента России, узнал корреспондент Сиб.фм 18 августа из сообщения организаторов пикета.

21 августа в 9:30 противники мусорной концессии проведут одновременно два пикета: у здания Росавиации и около фонтана на улице Орджоникидзе. Пикеты заявлены на пять человек. Организаторами выступили выступили депутаты горсовета Наталья Пинус и Леонид Рыбин.

По сообщению организаторов, 25 июля 2017 года в министерстве промышлености и торговли было проведено совещание и принято решение направить запрос в Росавиацию о возможности размещения полигона на приаэродромной территории. Однако решение в этом вопросе должен принимать собственник аэродрома, то есть завод имени Чкалова.

«После пикетов в общественную приёмную президента России будет передан пакет документов, показывающий неоднозначность условий заключения мусорной концессии, — говорится в сообщении. — 16 августа уже прошли два одиночных пикета: у Росавиации попросили отказать в размещении мусорного полигона на приаэродромной территории. К зданию общественной приёмной президента вышли с просьбой помочь городу избавиться от „мусорной аферы“, и это дало свои плоды: в приёмной попросили подготовить документы о ситуации для доклада президенту».

Напомним, что в июне 2017 года противники мусорной концессии вышли на митинг в центре Новосибирска. В июле 2017 года депутат Наталья Пинус назвала «аферой» новосибирскую мусорную концессию, а противники новосибирской мусорной концессии оделись в чёрное и вышли к зданию правительства.