Суд отказал соратнику Навального в праве избираться в новосибирское заксобрание

Областной суд отклонил иск руководителя новосибирского штаба оппозиционера Навального Сергея Бойко, лишив его права участвовать в выборах депутата законодательного собрания области, узнал корреспондент Сиб.фм 18 августа на сайте суда.

15 августа в Новосибирский областной суд поступило исковое заявление Сергея Бойко, который решил оспорить решение окружной избирательной комиссии округа № 21 по дополнительным выборам депутата заксобрания области шестого созыва. 28 июля ему отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты.

Областной суд оставил без удовлетворения иск общественника. Сергей Бойко заявил, что будет оспаривать это решение в Верховном суде (ВС).

«Мы считаем, что наша позиция справедлива — в отличие от позиции областного суда, — пояснил он корреспонденту Сиб.фм. — Кроме того, центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в рассмотрении нашей жалобы и переправила её в облизбирком, который, в свою очередь, направил в ЦИК. Затем ЦИК снова вернул его в облизбирком, что является прямым нарушением закона о выборах. Так что у нас точно будет одно обращение в ВС — с требованием принудить ВЦИК рассмотреть наш вопрос. И, если мы сочтём обоснованным подавать в ВС апелляцию на решение областного суда после изучения резолютивной части, то сделаем это».

На вопрос о цели выдвижения в депутаты заксобрания Сергей Бойко ответил, что, на его взгляд, депутаты посредственно реагируют на решения областной власти.

«У нас есть масса вещей, которые власть себе позволяет, и депутаты не так активно реагируют, как хотелось бы, — подытожил Бойко. — Например, когда мы боролись с ростом тарифов ЖКХ, инициируемым губернатором Городецким, ни на один из наших митингов и конференций ни один депутат заксобрания не пришёл. Это как раз те люди, которые должны контролировать Городецкого».

Напомним, в июле избирательная комиссия по округу № 21 Новосибирской области запретила Сергею Бойко использовать карикатуру, на которой изображён человек, якобы похожий на губернатора Городецкого.