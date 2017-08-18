Полицейские в Новосибирске задержали изготавливавшего амфетамин сборщика мебели

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали жителя Новосибирска, которого подозревают в организации лаборатории по производству амфетамина, узнал корреспондент Сиб.фм 18 августа из сообщения регионального управления МВД.

По сообщению ведомства, производство амфетамина организовал 33-летний житель Калининского района. Мужчина работал сборщиком мебели. Наркотики подозреваемый делал в своём гараже, фасовал на разовые дозы и продавал клиентам. Подозреваемого задержали с поличным при передаче свёртка с наркотиком потребителю в автомобиле. При досмотре личного автомобиля мужчины полицейские обнаружили полимерные пакеты и свёртки с амфетамином общей массой шесть граммов.

«В дальнейшем при обследовании гаражного бокса, который арендовал подозреваемый, полицейские обнаружили несколько десятков прекурсоров, используемых для изготовления амфетамина, упаковочные материалы, электронные весы, газовую горелку, персональный уничтожитель документов, мобильные телефоны и более 50 единиц лабораторного оборудования, в частности несколько десятков стеклянных колб, пробирок, мерных стаканов и устройств для определения химических показателей веществ», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённое в крупном размере»). Максимальное наказание по этим статьям — 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в июне 2017 года томские таможенники нашли в посылке из Чехии ассорти наркотиков.