 

Провалившаяся под пол корова дождалась спасателей на Кузбассе

 18 августа, 19:04
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Провалившаяся под пол корова дождалась спасателей на Кузбассе
Фото с сайта uznt42.ru

В Новокузнецке Кемеровской области под пол сарая провалилась корова — спасатели вытащили животное и передали хозяйке, узнал 18 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Управления по защите населения и территории по Новокузнецку.

Инцидент произошёл утром 17 августа, оператору МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка позвонила местная жительница и попросила спасателей вытащить провалившуюся в сарае корову.

«Причиной падения стал ветхий прогнивший пол, который не выдержал веса коровы. Пол сарая выпилили и с помощью специального снаряжения вытащили пострадавшую корову наверх и передали хозяйке. К счастью, корова жива!» — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в апреле иркутские спасатели вытащили беременную самку изюбря из ледяной реки.

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