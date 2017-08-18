 

Путин помиловал экс-директора взорвавшейся шахты на Кузбассе

 18 августа, 12:48
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Путин помиловал экс-директора взорвавшейся шахты на Кузбассе
Фото с сайта globallookpress.com

Путин помиловал бывшего директора кемеровской шахты «Ульяновская» Андрея Функа, приговорённого к шести годам лишения свободы в 2015 году, узнал корреспондент Сиб.фм 18 августа из опубликованного на официальном сайте правовой информации указа президента.

Указ Владимир Путин подписал 17 августа, он вступает в силу через десять дня со дня опубликования.

«Помиловать Функа Андрея Ивановича 1973 года рождения, осуждённого 31 марта 2015 года Новокузнецким районным судом Кемеровской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в указе президента.

Взрыв на шахте «Ульяновская» произошёл в 2007 году, его причиной стал выброс метана. Погибли 110 человек, в том числе почти всё руководство шахты. Андрей Функ в это время находился в отпуске.

Функа осудили в 2015 году вместе с другими фигурантами, ответственными за технику безопасности в шахте. Следствие установило, что в шахте было повышенное содержание метана из-за неработающих датчиков. Функа приговорили к лишению свободы на шесть лет.

Напомним, что 25 июля горняк оказался под завалом из-за взрыва на шахте в Кузбассе.

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