Раненая цапля по кличке Чапля сбежала от волонтёров в Новосибирске

Новосибирские волонтёры выходили раненую цаплю по кличке Чапля: птица окрепла и улетела — вероятно, в тёплые края, рассказала корреспонденту Сиб.фм 18 августа волонтёр Центра реабилитации хищных птиц Яна Розман.

Утром 16 августа во время прогулки во дворе дома волонтёра Яны Розман окрепшая после ранения цапля, которую именовали Чаплей, улетела. У птицы был свободный доступ из дома на огороженную территорию дома к бассейну.

«Плотненько позавтракав, Чапа до обеда грелась на солнышке, а когда я вышла добавить рыбы, она вся вытянулась, раздула хохолок, крякнула на меня и... ребята, вот ей-богу, если б она могла говорить, я б услышала: „Да ну вас, на юга пора!“ — взмахнула крыльями, набрала высоту и досвидулички, — рассказала Яна Розман. — Сказать, что для меня это было неожиданностью — ничего не сказать».

Раненую птицу нашли 2 августа дети в лесопарковой зоне у реки. Они привезли птицу матери, которая передала её волонтёрам ЦРХП. У цапли были трещины в бедренной кости правой ноги, которые могли образоваться из-за неудачного приземления. По оперению и весу волонтёры определили, что это молодая самка.

К Яне Розман она поступила 3 августа в крайнем истощении, и прогнозы по её состоянию были весьма осторожными. Но, как отметила волонтёр, Чапля быстро пошла на поправку и через неделю уже самостоятельно могла стоять, ещё через пару дней стала ходить и разминать крылья.

«Содержать дома хлопотно в плане её особенностей, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Яна Розман. — Хоть ростом она и не большая, но съедает до полукило еды в день. Кормила её рыбой и заморозкой мышей. Я очень переживала, что птица привыкнет к „казённой“ еде и не будет охотиться.

Поэтому в бассейн мы кидали замороженную рыбу и шланг с хорошим напором воды, чтоб хоть как-то воссоздать, так сказать, видимость „живой“ рыбы.

Проблема содержания в доме — запах рыбы и „погадок“. Подобно хищным птицам, цапли отрыгивают всё, что их желудок не способен переварить».

Кроме Чапли, у волонтёра сейчас живут на передержке совёнок болотной совы Киви, две самки чёрного коршуна Рикки и Сирин, и на постоянной основе — коршун Томен и грач Гера.

Практически всё время пребывания у волонтёра цапля жила на улице под навесом и только на ночь Розман заносила её в дом, опасаясь ласк и лиса, которые часто приходят с биатлонного комплекса.

«Эх, а я хотела с телевидением, с камерами да с пафосом выпустить её на речке», — подытожила Яна Розман.

Напомним, в декабре 2016 года волонтёры выпустили в лес новосибирского Академгородка спасённую краснокнижную сову — бородатую неясыть.