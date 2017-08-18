Россельхознадзор нашёл 30 гектаров конопли под Томском

Инспектор регионального управления Россельхознадзора обнаружил на окраине села Рыбалова в Томской области поле дикорастущей конопли размером около 30 гектаров, узнал корреспондент Сиб.фм 18 августа из сообщения регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники управления ищут хозяина поля, чтобы он уничтожил растения. Затем информация будет направлена в полицию «для принятия административных мер и понуждения собственника участка к ликвидации растения». Поле было найдено в рамках мероприятий по выявлению наркосодержащих растений.

«В ходе осмотра земельных участков на окраине села Рыбалова был выявлен большой очаг произрастания дикорастущей конопли на площади около 30 гектаров», — говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре 2016 года житель Кемерова употреблял марихуану для улучшения аппетита.