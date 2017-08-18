 

Семья из Барнаула оказалась на месте теракта в Барселоне

 18 августа, 16:15
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Семья из Барнаула оказалась на месте теракта в Барселоне
Фото с сайта globallookpress.com

Теракт в центре Барселоны произошёл 17 августа, 13 человек погибли; семья из города Барнаула Алтайского края оказалась в эпицентре происшествия, узнал корреспондент Сиб.фм 18 августа из сообщения в соцсети Instagram.

Жители Барнаула оказались в эпицентре теракта, который произошёл в испанском городе Барселоне. На главной пешеходной улице, бульваре Рамбла, фургон врезался в толпу людей.

«Мы сегодня попали в жуткую ситуацию в Барселоне! Заезжаем в город, ничего не понимаем! Кружат вертолёты, кругом скорая, полиция... думали, какая-то крупная авария. Поставили машину на крытую парковку, вышли в город. Оказывается, на одной из самых оживлённых улице Барселоны Рамбле — террористы! Микроавтобус въехал в гуляющих людей! Во всём городе паника! Бегущая толпа — это страшно! Нас подхватили и занесли в небольшой магазинчик. Закрыли засовы. Народ ревёт, звонит семьям, прощается с жизнью. Дурдом! Выйдя в интернет, прочитали новости. Сидим, ждём, что будет, — сообщила Анна Дудченко. — Девушка-продавец в шоке! Всё же вывела нас через чёрный ход. Улицы почти пустые».

По сообщению информационного агентства «Интерфакс», в результате теракта погибли 13 человек, пострадали более 100. Среди них граждане и подданные Австралии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Китая, Кубы, Македонии, Нидерландов, Перу, Румынии и Франции. Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в РФ террористическая организация «Исламское государство».

Напомним, что в июне 16-летняя жительница Омска загрузила на свой канал видеохостинга YouTube видео с места теракта в Лондоне.

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