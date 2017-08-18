 

Синоптики сообщили, что погода на выходных в Новосибирске снова поменяется

 18 августа, 07:00
были упомянуты
подходящие темы
Синоптики сообщили, что погода на выходных в Новосибирске снова поменяется
Фото с сайта globallookpress.com

На выходных в Новосибирской области станет прохладнее, в субботу пройдут дожди, сообщил корреспонденту Сиб.фм 18 августа пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

18 августа в Новосибирской области температура воздуха будет достигать +18...+23 °С днём, +9...+14 °С в ночное время. 19 августа температура понизится на 2-3 °С: ночью ожидается +6...+11 °С и +16...+21 °С днём.

«Погода будет несколько меняться, — сказал Ренад Ягудин. — Разрушается область высокого атмосферного давления, которая доминировала в последние дни в южных регионах Западной Сибири. С северо-запада приближается атмосферный фронт, он будет вызывать увеличение облачности. В Новосибирской области пройдут дожди и грозы. Порывы ветра усилятся до 15-16 м/с».

По словам метеоролога, 19 августа возможны дожди с грозами. На следующий день, 20 августа, осадки прекратятся.

Напомним, на третью декаду августа синоптики прогнозировали в Новосибирской области заморозки.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26.12.2016, 07:07 • тест

Тест: дивные горы и горные дива

Горы всегда удивляли и восхищали человека. Но много ли вы знаете о дивных горах и горных дивах? Чем, например, известно Дивногорье? Кто такой Симеон Дивногорский? Что произошло на Дивной горе в Угличе? Тест Сиб.фм, подготовленный совместно с компанией «СЛК», застройщиком новосибирского микрорайона «Дивногорский», удивит вас и заставит поверить в чудеса.
 8.12.2016, 15:09 • короче

Короче: метеориты

В связи в упавшим в Хакасии небесным телом Сиб.фм в формате коротких вопросов и ответов рассказывает всё, что надо знать о метеоритах.
 22.09.2016, 17:00 • статья

Красные камни и чёрная пурга

Дети, которые родились и учатся в Норильске, рассказали корреспонденту Сиб.фм о своей повседневной жизни, ощущениях и планах на будущее.
самое популярное
 12 августа, 21:19 • новость

Пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском

Исчезнувшая полгода назад 44-летняя Наталья Правосудова найдена мёртвой в реке Колыванского района под Новосибирском.
 11 августа, 07:03 • новость

Брюки из Новосибирска на «Авито» стали самыми дорогими в стране

Аналитики выяснили, что в Новосибирске на «Авито» продаются самые дорогие брюки, а самые дешёвые — фильмы и музыка.
 4 августа, 20:17 • новость

Синоптики сделали подробный прогноз погоды на август в Новосибирской области

Август в Новосибирской области ожидается прохладнее июля, возможны заморозки, но тёплых дней будет больше, чем холодных.
 11 августа, 13:24 • новость

Экс-участница «Дома-2» из Кузбасса устроила скандал на «Фабрике звёзд»

Жительница Новокузнецка Лиза Полыгалова, покинувшая в апреле реалити-шоу «Дом-2», во время кастинга на новую «Фабрику звёзд» телеканала МУЗТВ поссорилась с другой участницей.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 14 августа, 11:14 • новость

Судебные приставы в Иркутской области выселили из квартиры семью

Семья в Иркутской области продала квартиру, но не захотела из неё выезжать; судебные приставы выселили бывших владельцев — с собой они забрали входную дверь и окна.
присоединяйтесь!
    