Синоптики сообщили, что погода на выходных в Новосибирске снова поменяется

На выходных в Новосибирской области станет прохладнее, в субботу пройдут дожди, сообщил корреспонденту Сиб.фм 18 августа пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

18 августа в Новосибирской области температура воздуха будет достигать +18...+23 °С днём, +9...+14 °С в ночное время. 19 августа температура понизится на 2-3 °С: ночью ожидается +6...+11 °С и +16...+21 °С днём.

«Погода будет несколько меняться, — сказал Ренад Ягудин. — Разрушается область высокого атмосферного давления, которая доминировала в последние дни в южных регионах Западной Сибири. С северо-запада приближается атмосферный фронт, он будет вызывать увеличение облачности. В Новосибирской области пройдут дожди и грозы. Порывы ветра усилятся до 15-16 м/с».

По словам метеоролога, 19 августа возможны дожди с грозами. На следующий день, 20 августа, осадки прекратятся.

Напомним, на третью декаду августа синоптики прогнозировали в Новосибирской области заморозки.