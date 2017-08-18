Томский биолог считает, что тополя нужны городу, чтобы сохранить в нём кислород; эти деревья обладают наибольшей способностью к поглощению углекислого газа, узнал корреспондент Сиб.фм 18 августа из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

Биологи ТГУ считают, что среди прочих зелёных насаждений большим городам нужнее всего тополя.

«К тополям, которые раньше составляли основу озеленения, теперь предъявляют целый ряд претензий и безжалостно сносят. Главные аргументы в пользу вырубки: эти деревья вредны для аллергиков и могут обрушиваться из-за старости. На самом деле, при правильном уходе и контроле они не представляют опасности, а пользы от быстрорастущего вида в десятки раз больше, нежели вреда», — рассказала руководитель лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Нина Москвитина.

Биологи отмечают, что в сравнении с другими деревьями тополя обладают повышенной способностью к поглощению углекислого газа. Так, если условную эффективность поглощения углекислого газа принять за 100 процентов, то для лиственницы этот показатель составит 118 процентов, для сосны — 164 процента, для липы — 254, для дуба — 450, а для тополя — 691 процент.

Тополя обладают клейкой листвой, поэтому являются хорошей защитой от пыли, в которой содержатся болезнетворные организмы. Большие листья способствуют поглощению углекислого газа и производства кислорода, а интенсивное испарение воды листьями — увлажнению городского воздуха.

«Если рассматривать тополь с точки зрения опасности для аллергиков, то страдают люди вовсе не от него, — говорит Нина Москвитина. — Пух этого дерева является семенем, в то время как поллиноз, или сезонный аллергический риноконьюктивит, вызывает пыльца, поэтому „виновниками“, скорее, являются берёза и злаковые, которые цветут одновременно с тополями», — сообщила Нина Москвитина.

Напомним, что в феврале 2017 года природохранная прокуратура обязала мэра Братска высадить тысячи тополей для защиты от выбросов.