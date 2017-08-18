Водитель иномарки сбил мальчика на пешеходном переходе в Новосибирске
18 августа, 10:21
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В Новосибирске водитель иномарки наехал на 13-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу, узнал корреспондент Сиб.фм 18 августа из сообщения группы пропаганды ГИБДД Новосибирска.
ДТП случилось 17 августа в 11:10 на улице Немировича-Данченко возле дома № 147. Со стороны улицы Лыщинского в сторону Таймырской двигался 34-летний водитель автомобиля Honda Airwave.
В это время по регулируемому пешеходному переходу переходил 13-летний мальчик справа налево по ходу движения.
Водитель иномарки совершил наезд на подростка. В результате ДТП скорая помощь госпитализировала мальчика в больницу с переломом обеих ног и сотрясением головного мозга.
Напомним, в мае 2013 года объезжавший пробку по встречной полосе автомобиль Mercedes сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе в Новосибирске.