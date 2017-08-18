 

Вор облизал ложку и был найден по ДНК через три года в Красноярском крае

 18 августа, 18:29
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Вор облизал ложку и был найден по ДНК через три года в Красноярском крае
Фото с сайта globallookpress.com

Правоохранители через три года нашли по ДНК мужчину, обокравшего дом жительницы Емельяновского района Красноярского края, узнал 18 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В 2014 году неизвестный проник в дом к 68-летней женщине и похитил 30 тысяч рублей. Пенсионерка передала полиции алюминиевую ложку, которой злоумышленник ел в хозяйском доме сметану. Вор не вымыл после себя посуду, и это позволило криминалистам выделить его ДНК из слюны.

В 2017 году правоохранители задержали 62-летнего мужчину, чья ДНК совпала с оставленной на ложке. Подозреваемый сознался, что три года назад, совершая преступление, был очень голоден и подкрепился едой, забытой хозяйкой дома на столе.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание сроком пять лет лишения свободы.

Напомним, в 2016 году кемеровская полиция создала банк ДНК убийц, рецидивистов и насильников.

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Юрий Юдин
сочинитель
Как жили и работали, а также пили чай, гуляли, дискутировали, изучали языки, писали портреты, преподавали физику, химию, анатомию, астрономию, русскую словесность, историю, математику и военное дело декабристы в Сибири.
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