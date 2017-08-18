 

Воспитанник частного детского сада потерял палец на карусели в Алтайском крае

 18 августа, 15:58
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Воспитанник частного детского сада потерял палец на карусели в Алтайском крае
Фото с сайта globallookpress.com

Шестилетний мальчик играл под присмотром воспитателя на детской площадке в Баранауле и лишился части указательного пальца, узнал 18 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы управления следственного комитета по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл днём 16 августа в Барнауле на детской площадке, куда вывели на прогулку воспитанников частного детского сада.

Когда воспитатель отвлеклась, шестилетний мальчик засунул указательный палец в конструкцию карусели. Крутящаяся карусель оторвала верхнюю фалангу на пальце, плачущего ребёнка увезли с площадки в больницу.

В отношении руководителя детского сада возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности населения»). Максимальное наказание, согласно данной статьи — лишение свободы на срок два года.

На данный момент следователи опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в июле стало известно, что семья получит 60 тысяч рублей компенсации за два молочных зуба ребёнка в Томской области.

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