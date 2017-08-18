 

Житель Алтайского края три дня без разрешения летал на аэростате

 18 августа, 16:45
подходящие темы
Житель Алтайского края три дня без разрешения летал на аэростате
Фото с сайта globallookpress.com

Транспортная прокуратура оштрафовала жителя Барнаула за то, что не уведомил контролирующие органы о своих полётах на тепловом аэростате, узнал 18 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы транспортной прокуратуры по СФО.

Мужчина трижды пускался в воздушное плаванье на тепловом аэростате, не поставив в известность органы организации воздушного движения.

Житель Барнаула поднимался в воздух на тепловом аэростате типа АТ-104 вблизи села Калманка в Алтаском крае 19, 22 и 23 июля. Он должен был уведомить о своих планах Новосибирский зональный центр организации воздушного движения, однако не сделал этого.

Барнаульский транспортный прокурор возбудил в отношении правонарушителя административное дело, предусмотренное частью 1 статьи 11.4 КоАП РФ («Нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства»). Нарушитель заплатит штраф в размере 12 тысяч рублей.

Напомним, в августе «Ока» полетела на аэростате в небо Новосибирска ради просмотров на YouTube.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27 июня, 16:59 • интервью

Однажды я вернусь в Россию

Как месяц работать и полгода путешествовать по всему миру — и жить на 2-3 доллара в день? Корреспондент Сиб.фм поговорил с сибирячкой Татьяной Машковой, радикально поменявшей жизнь — с пиара на сыроедение и автостоп.
 23 мая, 07:07 • тест

Тест: Мюнхгаузен или Степаныч?

Знаете ли вы достопримечательности и необычные памятники российских городов? Пройдите тест Сиб.фм и проверьте свои знания.
 13 апреля, 12:53 • репортаж

Осколок неба на земле

Мечтают ли дети о профессии лётчика? Корреспондент Сиб.фм побывал в новосибирском авиацентре, в котором занимаются школьники, «полетал» на тренажёрах и «разбился».
самое популярное
 12 августа, 21:19 • новость

Пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском

Исчезнувшая полгода назад 44-летняя Наталья Правосудова найдена мёртвой в реке Колыванского района под Новосибирском.
 11 августа, 07:03 • новость

Брюки из Новосибирска на «Авито» стали самыми дорогими в стране

Аналитики выяснили, что в Новосибирске на «Авито» продаются самые дорогие брюки, а самые дешёвые — фильмы и музыка.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 11 августа, 13:24 • новость

Экс-участница «Дома-2» из Кузбасса устроила скандал на «Фабрике звёзд»

Жительница Новокузнецка Лиза Полыгалова, покинувшая в апреле реалити-шоу «Дом-2», во время кастинга на новую «Фабрику звёзд» телеканала МУЗТВ поссорилась с другой участницей.
 14 августа, 11:14 • новость

Судебные приставы в Иркутской области выселили из квартиры семью

Семья в Иркутской области продала квартиру, но не захотела из неё выезжать; судебные приставы выселили бывших владельцев — с собой они забрали входную дверь и окна.

Эта сволочь была недовольна, что имеет государем ангела

 8 августа, 12:10 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
Как жили и работали, а также пили чай, гуляли, дискутировали, изучали языки, писали портреты, преподавали физику, химию, анатомию, астрономию, русскую словесность, историю, математику и военное дело декабристы в Сибири.
присоединяйтесь!
    