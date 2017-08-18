Житель Алтайского края три дня без разрешения летал на аэростате

Транспортная прокуратура оштрафовала жителя Барнаула за то, что не уведомил контролирующие органы о своих полётах на тепловом аэростате, узнал 18 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы транспортной прокуратуры по СФО.

Мужчина трижды пускался в воздушное плаванье на тепловом аэростате, не поставив в известность органы организации воздушного движения.

Житель Барнаула поднимался в воздух на тепловом аэростате типа АТ-104 вблизи села Калманка в Алтаском крае 19, 22 и 23 июля. Он должен был уведомить о своих планах Новосибирский зональный центр организации воздушного движения, однако не сделал этого.

Барнаульский транспортный прокурор возбудил в отношении правонарушителя административное дело, предусмотренное частью 1 статьи 11.4 КоАП РФ («Нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства»). Нарушитель заплатит штраф в размере 12 тысяч рублей.

Напомним, в августе «Ока» полетела на аэростате в небо Новосибирска ради просмотров на YouTube.