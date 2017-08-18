Житель Красноярска планирует зимовать в автобусе вместе с семилетней дочерью

В Красноярске 66-летний местный житель планирует жить в старом автобусе вместе с семилетней дочерью, узнал корреспондент Сиб.фм 18 августа из сообщения телеканала «Прима».

По сообщению телеканала, в 2015 году барак, в котором жил 66-летний Александр Диттмар, снесли. С того момента мужчина с ребёнком жили в общежитии, но из-за высокой стоимости аренды семья переехала в автобус.

«Начали строить мост, потом „Олимпиада“ эта, и всё. Никто ничего у меня не спрашивал, никаких предписаний не было, снесли и всё. Оставили семью, выкинули на улицу, и всё», — рассказал Александр Диттмар.

Мужчина не приватизировал жильё, поэтому после сноса он не попал под программу расселения. Жена Александра умерла. Он пытается доказать, что его дом снесли, и готовит автобус к зиме, в нём уже проведены коммуникации и утеплены стены. Также житель Красноярска планирует попасть на приём к Владимиру Путину.

По сообщению телеканала, органы опеки предложили Диттмару отдать ребёнка в приют.

Напомним, что в апреле 2017 года следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по факту халатности, из-за которой ветеран Великой Отечественной войны живёт в аварийном доме.