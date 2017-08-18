Житель Кузбасса заставлял пожилую тётю зарабатывать ему на наркотики попрошайничеством

В городе Берёзовском Кемеровской области полицейские задержали местного жителя, который заставлял пожилую родственницу зарабатывать ему на наркотики попрошайничеством, узнал корреспондент Сиб.фм 18 августа из сообщения регионального управления МВД.

Участковый в городе Берёзовском заметил на одной из улиц 68-летнюю пенсионерку, которая просила милостыню у прохожих. Полицейский выяснил у женщины, что её вынуждал попрошайничать наркозависимый племянник. Также на лице пенсионерки полицейский заметил гематомы. Он выяснил, что злоумышленник избивал родственницу. Женщина никогда не обращалась в правоохранительные органы.

«При содействии социального работника полицейский поместил потерпевшую в больницу, где ей были квалифицированы истощение и перелом нескольких рёбер, а также оказана необходимая медицинская помощь. Участковый установил, что травмы женщине причинил племянник, и убедил её написать заявление в полицию», — говорится в сообщении.

Полицейский задержал ранее судимого 25-летнего мужчину. Он продал технику и мебель в доме пенсионерки, забирал у родственницы всю пенсию и заставлял её оформлять микрокредиты.

«Более того, будучи уже осуждённым к лишению свободы в колонии-поселении за кражу и хранение наркотиков, злоумышленник уклонился от отбывания наказания и, в нарушение судебного решения, самостоятельно не прибыл в исправительное учреждение», — говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и части 1 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по этим статьям — семь лет лишения свободы.

Напомним, что в июле 2017 года омские полицейские пресекли работу наркопритона по анонимному звонку.