 

Детский сад в здании бывшего детского дома откроют в Новосибирске

 19 августа, 16:30
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Детский сад в здании бывшего детского дома откроют в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Детский сад на 100 мест появится в центре Новосибирска к концу года — под него переоборудуют здание детского дома, узнал 19 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска.

В конце 2017 года городские власти планируют открыть детский сад на лице Гоголя, дошкольное учреждение рассчитано на 100 воспитанников.

Здание детского дома № 15 перестраивают под детский сад, проектно-сметная документация ремонта здания была подготовлена ещё в 2016 году. Работы начались в июле 2017 года.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время рабочего визита на место будущего детсада сообщил, что в центре Новосибирска трудно найти место для строительства новых объектов, поэтому решено использовать уже существующие здания.

По словам мэра, федеральные и региональные программы сокращения численности воспитанников детских домов вернули в систему образования уже три здания.

«На улице Гоголя, как и в Ленинском районе, бывшие здания когда-то детских садов, а затем детских домов, мы возвращаем в первоначальное назначение», — пояснил мэр.

На данный момент выполнено 70 % демонтажных работ, строители проводят полную перепланировку и меняют все системы жизнеобеспечения здания. На территории нового детского сада разместят четыре игровые площадки с теневыми навесами. Открытие запланировано на ноябрь 2017 года.

Напомним, в 2017 году алтайское правительство потратит 1,3 млрд рублей для ликвидации второй смены в школах.

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