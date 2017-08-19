ДТП с участием микроавтобуса унесло четыре жизни под Красноярском

Водитель иномарки выехал с заправки на встречную полосу на трассу под Красноярском — авария с участием микроавтобуса забрала четыре человеческие жизни, узнал 19 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Красноярскому краю.

Авария произошла вечером 18 августа на 850-м километре трассы Р-255 «Сибирь». По данным следствия, 43-летний водитель «Хонды» выехал с АЗС на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

Три пассажира микроавтобуса скончались на месте: 33-летняя женщина и мужчины в возрасте 27 и 62 лет. Ещё одна 53-летняя пассажирка умерла в больнице. Трое пассажиров также были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. 44-летний водитель микроавтобуса не пострадал.

В отношении водителя «Хонды» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы сроком на семь лет.

Напомним, в августе маршрутка с пассажирами перевернулась на бок в Новосибирске.