Волонтёры объявили поиски автостопщицы из Бурятии по всей стране

Жительница Улан-Удэ ушла из дома 7 августа — это не первая её попытка добраться автостопом до Москвы, узнал 19 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе КРОО «Поиск пропавших детей» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёры ищут 42-летнюю жительницу Бурятии, женщина больна и нуждается в медицинской помощи.

Ирина Жимбуева ушла из дома 7 августа, по мнению сестры, она пытается добраться автостопом в Москву. Пропавшая не первый раз покидает дом и добирается автостопом до других городов, в прошлый раз её обнаружили в Иркутске.

«На данный момент мы распространяем ориентировку по всем городам, где есть наши волонтёрские отряды „Поиск пропавших детей“. Каждый в своём городе прозванивает больницы и размещает ориентировку на сайтах дальнобойщиков», — рассказала руководитель по Красноярской КРОО «Поиск пропавших детей» Оксана Василишна.

Среди особых примет Ирины — шрамы на локтевых сгибах и запястьях, а также большой живот, который выглядит как беременность. Пропавшая может представляться другим именем.

Напомним, в августе пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском.