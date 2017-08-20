 

Ливень затопил улицы в Красноярске

 20 августа, 14:53
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Ливень затопил улицы в Красноярске
Фото из группы «ЧП Красноярск» соцсети «ВКонтакте»

Ночной ливень в Красноярске затопил улицы, дворы, парковки и дома; автоинспекторы перекрыли движение на нескольких участках, МЧС откачивает воду из домов, узнал корреспондент Сиб.фм 20 августа из сообщений пресс-служб ведомств и соцсетей.

По сообщению МЧС, спасатели откачивают воду в домах на улицах Партизана Железняка, Рабочей, Невской и Космонавтов. Откачка воды проводится с помощью пожарных насосных станций.

По сообщению группы «ГИБДД 24» в соцсети «ВКонтакте», подтопление произошло на улицах Калинина, Маерчака, Республики. Автомобили и автобусы застревали в этих местах.

Около 7:00 в районе дома № 11 по улице Брянской на дорогу сошёл грязевой поток с камнями. Кроме того, в части домов в Центральном районе отключили электричество.

По сообщению пресс-слубжы регионального управления МВД, в результате сбоев работы подстанций в городе не работают 26 светофоров. На дороги Красноярска выехал весь личный состав ГИБДД.

Напомним, что в июне 2017 года в Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья на автомобили и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.

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